O guitarrista português Nuno Bettencourt recordou "um dos melhores dias" da sua vida, partilhando nas redes sociais o vídeo do momento em que, há 29 anos, os seus Extreme homenagearam Freddie Mercury frente a 90 mil pessoas no Estádio de Wembley.

Poucos meses depois de o vocalista dos Queen ter morrido, a banda de Bettencourt aceitou o convite dos restantes elementos da banda britânica para fazer um medley de canções tão emblemáticas quanto 'Bohemian Rhapsody', 'I Want to Break Free' ou 'Another One Bites the Dust'.

"Neste dia... 20 de abril de 1992, os Extreme foram abençoados com um convite para homenagear Freddie Mercury da melhor forma que sabiam... Colocando de lado os nossos egos e a nossa música", escreve o músico no Facebook.

Além dos Extreme, participaram no concerto de homenagem a Mercury artistas como Metallica, David Bowie, Elton John ou Guns N' Roses. Antes de o grupo subir ao palco, Brian May apresentou os elementos dos Extreme como "verdadeiros amigos". Veja o vídeo.