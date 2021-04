O mundo da música reagiu em peso ao desfecho do julgamento de Derek Chauvin, polícia que foi condenado pelo homicídio de George Floyd.

Nomes como os Massive Attack, Rage Against the Machine, Mariah Carey, Public Enemy e Katy Perry não esconderam o seu agrado pela condenação de Chauvin, com as hashtags #Guilty (culpado) e #BlackLivesMatter entre as mais utilizadas.

Confira algumas das principais reações: