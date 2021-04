Morreu Jim Steinman, compositor de êxitos como 'Bat Out of Hell', de Meat Loaf, e 'Total Eclipse of the Heart', de Bonnie Tyler. Tinha 73 anos e as causas da morte não foram, para já, especificadas.

Steinman foi sobretudo conhecido pelo seu registo bombástico e épico, assinando discos como "Bat Out of Hell", de 1977, o mais bem-sucedido da carreira de Meat Loaf.

Além de Meat Loaf e Bonnie Tyler, Steinman trabalhou ainda com os Air Supply, Celine Dion, Barbra Streisand, Barry Manilow e os Sisters of Mercy - estando ligado ao clássico 'This Corrosion'.

Ao longo da sua carreira, foi nomeado para quatro Prémios Grammy, vencendo na categoria de Álbum do Ano, em 1997, pelo seu trabalho em "Falling Into You", de Celine Dion.