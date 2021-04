No Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Hélio Morais, que acaba de lançar o disco a solo "Murais", falou sobre as situações de violência psicológica no contexto de relações amorosas, tema que aborda na canção 'Até de Manhã'.

"Não acredito nesse tipo de jogos nas coisas de amor", afirma o músico de Linda Martini e PAUS. "As pessoas têm de falar com o coração e não com passos calculados. Quando és defensivo, podes causar um dano grande na outra pessoa. É um disparate pegado. O Romeu e a Julieta já foram. Esse amor difícil tem de acabar."

Ouça esta resposta de Hélio Morais pelos 32m 45s.