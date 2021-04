A associação portuguesa de fãs da Eurovisão (OGAE Portugal) já escolheu as suas canções favoritas da edição de 2021 do evento, que decorre no mês de maio em Roterdão. Em primeiro lugar, com 12 pontos, ficou a canção francesa, 'Voilà', de Barbara Pravi.

Divulgada na manhã desta quarta-feira, a votação dos fãs portugueses coloca a canção lituana, 'Discoteque' dos The Roop, em segundo lugar e a canção suíça, 'Tout L'Univers' de Gjon's Tears, em terceiro. A votação completa foi a seguinte:

12 pontos 'Voilà', de Barbara Pravi (França)

10 pontos 'Discoteque', de The Roop (Lituânia)

8 pontos 'Tout L'Univers', de Gjon's Tears (Suíça)

7 pontos 'Je Me Casse', de Destiny (Malta)

6 pontos 'Mata Hari', de Efendi (Azerbaijão)

5 pontos 'El Diablo', de Elena Tsagrinou (Chipre)

4 pontos 'Shum', de Go_A (Ucrânia)

3 pontos 'Adrenalina', de Senhit (São Marino)

2 pontos 'Growing Up Is Getting Old', de Victoria (Bulgária)

1 pontos '10 Years', de Daði og Gagnamagnið (Islândia)

A associação portuguesa foi a nona das 45 que revelarão as suas votações até ao dia 7 de maio. Neste momento, somando as escolhas dos clubes de fãs dos países que já votaram, a Suíça está destacada no primeiro lugar, com 86 pontos, seguida da França com 67. A canção portuguesa, 'Love Is on My Side' dos Black Mamba, não figura do top 20, não tendo ainda recebido qualquer ponto.