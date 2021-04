Diogo Piçarra resolveu fazer uma bonita homenagem à namorada, a maquilhadora Mel Jordão, no dia do seu aniversário, partilhando 10 fotografias dela a dormir, quase sempre ao lado da filha de ambos, Penélope, nascida no ano passado.

"Parabéns à mulher da minha vida, à minha melhor amiga, à melhor mãe do mundo, à rainha da nossa Monarquia!", começa por escrever o cantor, "à pessoa que mais ama dormir, ver as Kardashians, aniversários, pedidos de casamento, nascimentos de bebés, vídeos de pontos negros a serem removidos, fazer crochet e mákramê, ou lá como isso se escreve!".

Esta semana, Piçarra divulgou uma nova canção, 'Monarquia', em dueto com Bispo. "No dia 25 de setembro de 2020 comecei a tocar os primeiros acordes e em 5 minutos despejei a letra que ouvem no início. Não escrevia quase nada desde o início da pandemia...", confessou, "7 meses depois ouvia a mistura final no carro e chorava como um bebé".

A 22 de maio, o artista sobe ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, para um concerto integrado na iniciativa Santa Casa Portugal Ao Vivo. O início da atuação está marcado para as 20h e os bilhetes, à venda nos locais habituais, custam entre €10,00 e €18,00.