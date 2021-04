Os Mudvayne anunciaram, oficialmente, o seu regresso.

A banda nu-metal irá subir aos palcos pela primeira vez desde 2009, no final deste ano. No total, serão quatro os concertos, espalhados por festivais: Inkcarceration, Louder Than Life, Aftershock e Welcome to Rockville.

Os Mudvayne estavam em hiato desde 2010, quando o vocalista Chad Gray e o guitarrista Greg Tribbett desviaram as suas atenções para os Hellyeah, com Vinnie Paul (Pantera). Apesar disso, ao longo da última década foram vários os rumores de que o grupo estaria a planear uma reunião.