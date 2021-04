Continua a polémica em torno do último episódio de "Os Simpsons", que satirizou Morrissey representando-o como um velho obeso e racista.

Num comunicado partilhado no seu website, o músico escreveu que "o ódio que os criadores de 'Os Simpsons' demonstraram em relação a mim é um processo [judicial] à espera de acontecer, mas um processo que necessita de mais fundos que os que consigo reunir".

No mesmo comunicado, com o título "Olá inferno", Morrissey acrescenta "não há lugar na música moderna para alguém com emoções fortes". "Num mundo obcecado com leis de ódio, não há nenhuma que me proteja", diz.

"A liberdade de expressão já não existe. As acusações de racismo são o lado mais comum, e aborrecido, das críticas", acrescentou.