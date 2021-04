Mais de 30 anos depois da estreia como Batman, Michael Keaton vai voltar a vestir a pele daquele super-herói.

O ator norte-americano será Batman no filme "The Flash", no qual a personagem do mesmo nome (Flash) viaja no tempo para tentar evitar o assassínio da sua mãe. Ao fazê-lo, Flash, personagem interpretada por Ezra Miller, criará acidentalmente um universo que é protegido por Batman.

Realizado por Andy Muschietti, "The Flash" deverá estrear em novembro de 2022.

Michael Keaton foi Batman em 1989 e 1992, ambas as vezes pela mão de Tim Burton.