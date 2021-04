Kanye West não está muito satisfeito com a forma como os meios de comunicação social têm feito a cobertura do seu divórcio de Kim Kardashian.

Segundo declarações de uma fonte próxima do casal ao site Page Six, o rapper fica "muito arreliado" com o facto de a história ser "constantemente apresentada como ela a divorciar-se dele" e diz que só deixou que fosse a mulher a pedir o divórcio primeiro para lhe "dar alguma dignidade".

"Na verdade, foi ele quem disse ao longo de um ano que eles não tinham nada em comum além dos filhos e que queria acabar com o relacionamento", acrescenta a mesma fonte, "ela é que insistiu em tentar salvar o casamento".

Antes de os papéis do divórcio terem sido apresentados, em fevereiro, o casal, que tem quatro filhos, terá deixado de comunicar diretamente. Também ao Page Six, uma outra fonte não identificada disse que o rapper mudou os números de telefone e disse a Kardashian: "podes contactar-me através dos meus seguranças".