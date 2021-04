José Cid revelou que a sua irmã faleceu no passado mês de março.

Em entrevista à TVI, o músico português, de 79 anos, partilhou que a sua irmã, dez anos mais velha, não resistiu às sequelas de covid-19.

A irmã de José Cid terá sido contagiada no Natal, em convívio com pessoas que estariam infetadas com covid-19.

"No Natal, em casa de família, algumas pessoas estavam contaminadas sem saber. Demorou um mês. É uma morte horrível", afirmou José Cid. "A minha irmã era muito nossa amiga. As sequelas foram muito grandes porque ela fumava", lamentou, referindo-se à irmã como a sua "mana-mãe".