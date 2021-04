James Hetfield fez uma aparição especial no concerto virtual "Little Kids Rock", que teve lugar no passado fim de semana.

"A música salva-me a vida diariamente", começou por dizer. "Tem sido uma paixão minha desde cedo. É uma forma de desanuviar, uma ligação, a minha melhor amiga".

"Defendo que haja uma oportunidade e um local para as pessoas poderem, pelo menos, explorar isso. Se acharem que ajuda, ótimo. E pode vir a tornar-se uma magnífica carreira. Estou aqui como exemplo de que a música salva vidas".

Este evento foi criado para angariar fundos, de forma a ajudar na missão da organização: levar instrumentos e aulas de música a um milhão de estudantes, por todo o território dos Estados Unidos.

Veja o vídeo: