Simão Oliveira, vencedor do concurso "The Voice Kids", sofreu várias críticas nas redes sociais após a vitória na grande final de domingo passado.

Entre outros reparos, o jovem natural de Arouca, viu desvalorizado o seu talento e o mérito das suas atuações, acusado que foi de ter vencido o concurso apenas por contar com Fernando Daniel como mentor.

Sensível às críticas dirigidas a alguém que conta apenas 13 anos, Fernando Daniel saiu em defesa de Simão Oliveira. "Não, o Simão ganhou porque trabalhou, nunca baixou os braços, porque é talentoso e porque felizmente nunca deixou que este tipo de comentários o afetassem!”. Ao vencer o o concurso, Simão deixou para trás os concorrentes das equipas de Carlão, Carolina Deslandes e Marisa Liz.

Simão Oliveira vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção Júnior, em França, tendo também sido premiado com um contrato discográfico com a editora Universal.

O vencedor do "The Voice Kids" começou a cantar aos 4 anos e a ouvir fado aos 6, frequentando de momento a banda juvenil da sua localidade e tocando clarinete. Fã de Tony de Matos, Amália Rodrigues e António Zambujo, Simão Oliveira não descura a possibilidade de, no futuro, ser engenheiro agrário, por adorar o campo e os animais, pode ler-se no site da RTP.