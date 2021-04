Kelly Osbourne confessou aos seus seguidores, nas redes sociais, que teve uma recaída e voltou a consumir depois de quatro anos sóbria. Os últimos posts no Instagram da filha de Ozzy Osbourne, contudo, têm atraído mais comentários devido às alterações estéticas que fez à cara.

"Por favor, não me digas que encheste os lábios - não precisas disso, querida, és muito bonita", escreveu uma seguidora numa das últimas fotografias partilhadas pela personalidade televisiva de 36 anos, com outro a dizer: "parece que fizeste mais cirurgias do que todas as Kardashians".

Sobre os problemas com substâncias, álcool e drogas, Osbourne disse: "é um pouco difícil falar sobre isto, mas eu prometi-vos que seria sempre honesta sobre aquilo que se passa no meu caminho para a recuperação. Tive uma recaída. Não tenho orgulho disso. Mas estou a recompor-me".

"Só quero que saibam que estou sóbria hoje e estarei sóbria amanhã", acrescenta ainda na mensagem em vídeo para os seus mais de 2 milhões de seguidores, "mas aprendi que é mesmo um dia de cada vez. E só quero dizer-vos a verdade porque nunca vos quero mentir. Obrigado pelo vosso apoio e o vosso amor".