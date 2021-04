Boy George partilhou um vídeo no qual revela que "Karma Chameleon", o filme sobre a sua vida, começará a ser filmado em breve.

As filmagens deverão acontecer este verão, em Londres e na Bulgária, avança a imprensa internacional.

No vídeo que publicou no Instagram, Boy George mostra-se entusiasmado com a ideia de contar a história da sua vida e dá a entender que Danny Mays deverá desempenhar o papel do seu pai e que Keanu Reeves também poderá "aparecer"; contudo, a Rolling Stone escreve que a produção não confirma a participação destes dois atores no biopic.

Veja aqui o vídeo de Boy George a falar do projeto, que ainda não tem protagonista.