Dois autores de biografias de Bob Dylan envolveram-se numa acesa troca de palavras, ao tentar decidir qual dos dois livros o melhor.

O escritor Howard Sounes, autor de "Down the Highway: The Life of Bob Dylan", de 2001, respondeu aos insultos que Clinton Heylin deixou em "The Double Life Of Bob Dylan Vol 1 1941-1966: A Restless, Hungry Feeling".

Para Heylin, Sounes é "um mexeriqueiro profissional" que escreveu um livro "semiletrado".

Este último reagiu dizendo ao jornal "The Guardian" que Heylin "é um escritor desajeitado e indulgente", cuja biografia é "incrivelmente aborrecida". "Todos os livros dele são sobre as suas interpretações de canções de Dylan", acrescentou.

"Ele parece estar muito chateado por eu ter tido muita publicidade em 2001, por ter revelado que Dylan teve um segundo casamento, secreto, com Carolyn Dennis, o que ajudou a fazer do livro um best-seller".

A discussão veio à tona após o anúncio de que o livro de Sounes será reeditado em maio, por ocasião do 80º aniversário de Bob Dylan.