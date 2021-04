Demi Lovato está novamente nas bocas do mundo. Desta vez, a cantora norte-americana foi notícia por criticar, nas suas redes sociais, uma loja de iogurte gelado de Los Angeles por disponibilizar opções sem açúcar e dietéticas.

Legendando uma foto de um produto anunciado com o slogan "sem culpa", Demi Lovato escreveu: "Isto tem tudo a ver com a cultura da dieta e os media que não me venham dizer o contrário. Não tenho de me sentir culpada por comer o que quer que seja."

Demi Lovato partilhou também a troca de mensagens que teve com os responsáveis da loja, que explicaram que os produtos que a cantora critica se dirigem a diabéticos, veganos e celíacos.

Num vídeo gravado posteriormente, a norte-americana explica que a sua reação, eventualmente demasiado emotiva, se deve ao facto de se encontrar a recuperar de um distúrbio alimentar. Porém, Demi Lovato garante que não quis atiçar os seus milhões de seguidores contra um pequeno negócio de iogurte gelado. "Ser uma celebridade é desgastante", desabafa, neste vídeo. "Eu só quero fazer deste mundo um lugar mais seguro."