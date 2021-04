A digressão "El Último Tour del Mundo", de Bad Bunny, que principia em 2022, já se encontra esgotada.

Os 480 mil bilhetes disponibilizados foram vendidos no espaço de uma semana, o que significa que esta é a digressão que mais depressa esgotou desde a "On the Run II Tour", de Beyoncé e Jay-Z, em 2018.

Segundo projeções da Billboard, a digressão de Bad Bunny poderá amealhar entre 52 milhões a 69 milhões de euros, com 35 datas anunciadas.

"Uma coisa é certa: o mundo quer ver Bad Bunny em palco", afirmou o presidente da Ticketmaster, Mark Yovich. "A procura por bilhetes quebrou vários recordes".

A "El Último Tour del Mundo" terá início a 9 de fevereiro de 2022, em Denver, no Estados Unidos, e passará por várias cidades da América do Norte.

O artista porto-riquenho figura no cartaz do MEO Sudoeste 2021, evento que - como a generalidade dos festivais de verão - vê a sua realização (e a manutenção de cartazes) em dúvida devido à pandemia de covid-19.