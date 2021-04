Uma sondagem, realizada pelo jornal "The Dallas Morning News", mostra que o ator Matthew McConaughey teria uma hipótese de se tornar governador do estado do Texas, caso se candidatasse.

Entre os inquiridos, McConaughey obtém 45% dessas hipotéticas intenções de voto, contra 33% para o atual governador, o republicano Gregg Abbott.

No total, foram inquiridos 1126 eleitores recenseados no Texas, com apenas 22% a afirmar que não votariam nem em Matthew McConaughey nem em Gregg Abbott.

O ator obtém 30% das intenções de voto por parte de eleitores republicanos, e esse número sobe para 66% no caso dos democratas e 44% no dos independentes.

Há até quem veja em McConaughey "qualidades" semelhantes às de Donald Trump, pela forma direta como aborda questões políticas. "É popular, empolgante e não tem medo de dizer como as coisas são", afirmou um eleitor conservador ao jornal. "É como o Trump, e isso no Texas é de valor".