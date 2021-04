Com o arranque da terceira fase de desconfinamento, os teatros e salas de espetáculos reabrem esta segunda-feira, 19 de abril. E há muitos concertos para ver, de norte a sul.

Hoje, 19 de abril, Teresa Salgueiro atua no 91º aniversário do Cineteatro Louletano, em Loulé, pelas 19h. À mesma hora, Marco Rodrigues apresenta As Canções de Carlos do Carmo, no Auditório Municipal que tem o nome do malogrado cantor, em Lagoa.

Em Lisboa, os Cais Sodré Funk Connection tocam no Teatro Maria Matos, às 20h, e no Teatro São Carlos, à mesma hora, há concerto com o Coro do Teatro Nacional e a Orquestra.

No Porto, o regresso aos palcos faz-se através de Miguel Bandeirinha + Mariana Lopes Correia no Maus Hábitos, às 20h, e da atuação da Orquestra Sinfónica na Casa da Música, às 21h.

Amanhã, 20 de abril, há Grigory Sokolov na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, às 20h, e na quarta-feira, 21 de abril, sobe ao palco do Theatro Circo, em Braga, o projeto Drumming GP, com Joana Gama, Luís Fernandes e Pedro Maia, às 19h. No mesmo dia, os Dead Combo retomam finalmente a sua digressão de despedida, tocando no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, às 20h30.

Na quinta-feira, 22 de abril, Aurea atua no Campo Pequeno, em Lisboa, no âmbito do evento Santa Casa Portugal ao Vivo, às 20h; à mesma hora, Ricardo Ribeiro estará no Teatro Municipal Joaquim Benites, em Almada (o espetáculo repete no dia seguinte), e às 19h os portugueses Hause Plants tocam na ZDB, em Lisboa (concerto esgotado). Também na quinta-feira, Viviane canta no Teatro das Figuras, em Faro, às 19h30, e o pianista russo Grigory Sokolov estará, à mesma hora, na Casa da Música. Também no Porto, André Júlio Turquesa atua no Maus Hábitos, às 20h30.

Na sexta-feira, 23 de abril, Camané e Mário Laginha atuam no Campo Pequeno, em Lisboa, às 20h, e Rui Veloso sobe por fim ao palco do Pavilhão Rosa Mota, no Porto, à mesma hora (ambos os concertos se inserem no evento Santa Casa Portugal ao vivo). Também a 23, Tim toca em Oliveira de Azeméis às 19h30, os Galgo vão ao Núcleo A70, em Lisboa, pelas 20h, e o Theatro Gil Vicente, em Barcelos, recebe os Triciclo e The Twist Connection, pelas 20h30. Numa sexta-feira recheada de música, os Amor Electro estarão no Teatro Municipal de Bragança, às 20h30, e Júlio Resende leva, à mesma hora, o projeto Fado Jazz Ensemble ao Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco. No gnration de Braga, às 21h15, há concerto de Marco Franco.

No sábado, 24 de abril, Vitorino dá um espetáculo comemorativo do 25 de Abril no Cinema Teatro Joaquim de Almeida, no Montijo, e no Parque Urbano do Seixal atuam, também em comemoração do 25 de abril, Fausto e Diogo Piçarra (21h). Em Viana do Castelo, Rui David toca no Teatro Diogo Bernardes, às 21h30.

Pode consultar a programação musical prevista para os próximos meses aqui.