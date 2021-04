Lizzo estava bêbeda quando enviou uma mensagem privada ao ator Chris Evans, mais conhecido por ter encarnado o super-herói "Capitão América" no cinema. A cantora enviou uma série de emojis, tentando a sua sorte com Evans.

Depois de, este fim de semana, ter publicado um vídeo no TikTok no qual mostrava a mensagem que enviou, e de dizer "não bebam e enviem mensagens privadas, miúdos", Lizzo recebeu a resposta do ator, que começou também a segui-la no Instagram.

"Não há que ter vergonha de uma mensagem privada bêbeda", respondeu Evans, "Deus sabe que já fiz pior do que isso nesta aplicação". Recorde-se que, no ano passado, o ator partilhou, por engano, nas stories de Instagram, uma fotografia do seu órgão sexual.