Kim Kardashian marcou presença numa festa em Miami, sem o ainda marido Kanye West, que juntou a aniversariante Victoria Beckham e o marido David Beckham, Maluma e Pharrell Williams, entre outras celebridades.

Os fãs dos artistas não pouparam nas críticas às fotografias partilhadas nas redes sociais, apontando o facto de nenhum deles ter usado máscara e de não ter havido qualquer distanciamento social.

A festa do 47º aniversário da ex-Spice Girls decorreu no novo hotel de Pharrell Williams e Kardashian recorreu às Instagram Stories para dar os parabéns à amiga, "Parabéns, Victoria. Adoro-te!!!". Chris Rock, Vanessa Hudgens e Timbaland foram outros artistas presentes no evento.

"Não é preciso distanciamento social, deve depender do quão rico e famoso tu és", "Portanto, todos esquecemos que estamos no meio de uma pandemia?", escrevem seguidores de Beckham nos comentários a uma fotografia onde surge ao lado do marido, de Kardashian, Pharrell e outros convidados.