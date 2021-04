Jessica Athayde reagiu às críticas que têm sido feitas ao novo programa de humor de Bruno Nogueira na SIC, "Princípio, Meio e Fim", no qual participa, por colegas de profissão como São José Lapa ou Maria Vieira. "Podes não gostar, mas vais tentar boicotar o trabalho de colegas teus?", questiona a atriz.

"Eu sinto que todas as opiniões são válidas. Podes amar ou odiar, não gostar e achar que não é para ti e está tudo bem, ter uma opinião é ótimo!", começa por escrever Athayde no Instagram, "vai sempre haver haters para tudo e sabemos todos disso, mas o que me encanta é o destilar de ódio publicamente, gratuitamente e acima de tudo vindo de artistas, como tenho visto por estes lados das redes sociais".

A atriz defende que o programa, que a junta não só a Bruno Nogueira como também a Nuno Lopes, Albano Jerónimo e Rita Cabaço, "deu trabalho a mais de 60 pessoas, talvez até mais", atirando: "gosta-se muito de dizer que é preciso estarmos unidos na cultura, e então? O que aconteceu? Ah vão agora dizer que isto não é cultura".

Depois de exibido o primeiro episódio, São José Lapa escreveu no Facebook que "Princípio, Meio e Fim" quer "agradar a uma minúscula fatia de espectadores com lobbie montado", defendendo que "não é um programa de humor, o tal do Nogueira... é uma coisinha" e que usa "graçola pós modernaça já muito batida, velha e sem graça".

Maria Vieira, por seu lado, disse: "dois minutos depois de começar a ver aquilo, fiquei tão estupefacta e tão entediada que comecei a fazer 'fast-forward' no comando da TV para descobrir se algo minimamente interessante ou que no mínimo fizesse algum sentido, se passaria lá mais para a frente", confessando que acabou "por desistir".