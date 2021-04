Brian Welch deu uma entrevista ao podcast "Truth Seekah", onde falou sobre a sua aversão aos Red Hot Chili Peppers.

O guitarrista dos Korn revelou que, quando tinha 18 anos, tinha como "passatempo" criticar duramente a banda de Anthony Kiedis e companhia.

"Eles não têm talento, qualquer um pode fazer isto", pensava. "Mas, quando o 'Mother's Milk' saiu, fiquei fascinado com a musicalidade deles".

"O som do baixo era incrível. E o Anthony foi numa direção diferente, que eu finalmente percebi. Apaixonei-me por aquilo".

"Adoro os Faith No More, porque ficaram mais sombrios, e os Chili Peppers eram mais funk. E digo com satisfação que, antes de essas duas bandas explodirem, passei a gostar delas", rematou.