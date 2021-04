Foo Fighters, The National e Liam Gallagher sobem ao Palco Mundo do Rock in Rio-Lisboa a 18 de junho de 2022, o primeiro dia do festival, mantendo-se o alinhamento que estava previsto para o dia de estreia da edição deste ano, adiada devido à situação pandémica.

Os bilhetes já adquiridos mantém-se válidos para a nova data, anuncia a organização.

A edição de 2022 do Rock in Rio Lisboa está agendada para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho, quatro anos depois da anterior. Recorde-se que o festival não se realizou em 2020 e 2021 devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.