Paris Jackson elogiou a educação que, junto com os irmãos, recebeu do pai, defendendo os "valores sólidos" que lhe foram transmitidos. "Ele passou-nos uma ideia forte: 'Façam o que puderem para deixar esta lugar melhor do que estava quando o encontraram'", diz em entrevista ao Evening Standard.

"Isso em termos mais gerais, como a importância do ambiente, dos direitos humanos e dos direitos dos animais, mas também em coisas mais pequenas", continua Jackson, de 23 anos, "como quando vamos a casa de um amigo e ele nos faz o jantar: 'ajudem-no a limpar!".

Assumindo que foi uma criança privilegiada, a filha de Michael Jackson explica que sempre que queria um brinquedo novo tinha de o merecer. "Ele dizia-nos 'Ah, queres ir ao Boys 'R' Us e comprar cinco brinquedos? Ótimo. Então tens de ler cinco livros - e eu vou-te fazer perguntas sobre esses livros'".