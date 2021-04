Barbara Pravi, a representante francesa na Eurovisão de 2021, revelou esta segunda-feira que a sua canção vencedora favorita do festival é 'Amar Pelos Dois', de Salvador Sobral. A artista já tinha partilhado, recentemente, uma versão em francês da canção escrita por Luísa Sobral e vencedora da Eurovisão em 2017.

Numa conferência de imprensa durante a qual respondeu a perguntas de todo o mundo, Pravi, que levará 'Voilà' a Roterdão, em maio, explicou que pretende editar a sua versão de 'Amar Pelos Dois'.

Segundo o site português e-FestivalPT, a cantora disse: "O meu vencedor de coração é o Salvador Sobral. A canção dele é maravilhosa e tentei fazer uma versão em francês porque a letra é incrível. Penso que o Salvador é um grande, grande artista".

Em declarações ao podcast Posto Emissor, Tatanka, dos Black Mamba, que representarão Portugal com a canção 'Love Is on My Side', confessou que 'Voilà' é a sua canção favorita entre as que estarão a concurso na edição deste ano da Eurovisão. De igual modo pensam as casas de apostas: no ranking mantido pelo site Eurovision World, França está 2º lugar, sendo unicamente batida por Malta.