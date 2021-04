Foi divulgado um primeiro trailer para "From Cradle to Stage", série de Dave Grohl em parceria com a sua mãe, Virginia.

A série é baseada no livro com o mesmo nome, escrito por Virginia, e abordará as relações de várias estrelas pop e rock com as suas próprias progenitoras.

A estreia está marcada para o dia 6 de maio, Dia da Mãe nos Estados Unidos, na plataforma Paramount+.

Entre os músicos convidados estarão nomes como Dan Reynolds (Imagine Dragons), Pharell Williams ou Tom Morello (Rage Against the Machine). Veja o vídeo: