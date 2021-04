Billie Joe Armstrong, dos Green Day, roubou o protagonismo no iHeartRadio Music Festival de 2012 com um ataque de fúria que terminou com a destruição da sua guitarra e o arremessar do microfone para trás das costas.

O músico norte-americano sentiu-se aviltado quando percebeu que iam encurtar o tempo de atuação - passaria de 45 para 25 minutos, para o concerto de Usher durar mais tempo - e interrompeu o clássico 'Basket Case' para dizer de sua justiça.

“Quero tocar uma canção nova. Ando nisto desde 1988 e vocês só me dão mais um minuto. Só podem estar a gozar comigo", disse Armstrong, "eu não sou o Justin Bieber, seus cretinos. Isto é uma anedota. Vou mostrar-vos o que significa um minuto”.

Dois dias mais tarde, o líder dos Green Day deu entrada numa clínica de reabilitação. O músico estava a automedicar-se e a misturar a medicação com álcool, o que o fez perder o controlo.