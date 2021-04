Os Evanescence partilharam o videoclip para 'Better Without You', tema retirado ao seu novo álbum, "The Bitter Truth".

O vídeo foi realizado por Eric D. Howell, que já havia sido o responsável por 'Use My Voice', o single anterior.

Juntamente com imagens da banda a interpretar o tema, é possível ver no vídeo a vocalista Amy Lee a percorrer um labirinto de espelhos, até derrubar as barreiras que a rodeiam.

O vídeo não é, no entanto, aconselhado a pessoas com fotossensibilidade. Veja aqui: