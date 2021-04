Desde que os Metallica deram o seu primeiro concerto, a 14 de março de 1982, que o grupo deixou das suas atuações ao vivo 17 das canções que fazem parte dos seus discos.

Segundo o website Setlist.fm, e numa lista partilhada pela Loudwire, desta lista fazem parte temas como 'The House Jack Built', de "Load", ou "Murder One", do mais recente "Hardwired... To Self-Destruct".

Confira aqui a lista:

Load

'The House Jack Built'

'Cure'

'Thorn Within'

'Ronnie'

Reload

'Better Than You'

'Slither'

'Bad Seed'

'Where the Wild Things Are'

'Prince Charming'

'Attitude'

'Fixxxer'

St. Anger

'Invisible Kid'

'My World'

'Shoot Me Again'

'Purify'

Hardwired... to Self-Destruct

'Am I Savage?'

'Murder One'