Os The Living, antiga banda punk do baixista dos Guns N' Roses, Duff McKagan, disponibilizaram o videoclip do tema 'Live By The Gun'.

A banda formou-se em Seattle quando McKagan tinha apenas 15 anos, e lançou esta sexta-feira um LP com canções inéditas, intitulado "The Living: 1982".

O LP foi feito a partir de gravações descobertas pelo antigo baterista da banda, Greg Gilmore, e lançado através da Loosegroove Records, editora pertencente a Stone Gossard, dos Pearl Jam.

Ouça aqui 'Live By The Gun':