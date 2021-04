Os Black Mamba tomaram de assalto o Instagram oficial da Eurovisão e tocaram ao vivo para os 580 mil seguidores da página esta quinta-feira. A banda representará Portugal no festival com a canção 'Love Is on My Side', que encerrou a atuação.

Ao longo de quase 50 minutos de atuação, Tatanka e companhia responderam a perguntas dos fãs, beberam um ou outro copo de vinho, deixaram uma mensagem de esperança para Moçambique e assinaram uma versão inesperada de 'Fuego', canção de Eleni Foureira que representou o Chipre na edição de 2018.