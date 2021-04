O ator e comediante Pete Davidson foi o escolhido para interpretar Joey Ramone, numa nova biopic sobre o vocalista dos Ramones, "I Slept With Joey Ramone".

O anúncio foi feito esta quinta-feira, no mesmo dia em que se cumpriram 20 anos desde a morte do músico.

"I Slept With Joey Ramone" será baseado no livro com o mesmo nome, da autoria de Mickey Leigh, irmão de Joey, que também será produtor executivo do filme.

O filme será produzido pela Netflix, em parceria com a STXFilms, e não tem ainda data de estreia. Para o diretor executivo Adam Fogelson, esta será "uma grandiosa biopic rock, baseada num grande hino rock".

"O Pete [Davidson] é perfeito para este papel, e estamos entusiasmados por vê-lo trazer de volta à vida este ícone do rock", acrescentou.