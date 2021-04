O próximo episódio da série "Os Simpsons", que será transmitido este fim de semana, irá homenagear os Smiths.

O episódio tem como título "Panic on the Streets of Springfield", numa alusão a 'Panic', e verá Lisa Simpson a dar-se com um amigo imaginário - um cantor indie deprimido dos anos 80.

A voz deste "amigo" será providenciada pelo ator britânico Benedict Cumberbatch, e uma imagem promocional mostra uma personagem parecida com Morrissey à porta do "Springfield Lads Club":