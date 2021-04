A edição deste ano da Festa do Avante já tem datas.

Na edição digital do "Jornal do Avante", pode ler-se que o evento acontecerá a 3, 4 e 5 de setembro, "num recinto de 30 hec­tares to­tal­mente ao ar livre, [no qual] serão cum­pridas todas as normas e re­co­men­da­ções de modo a ga­rantir a se­gu­rança sa­ni­tária."

A 45ª Festa do Avante já está a ser preparada, avança o PCP, que no que toca à programação musical promete privilegiar os concertos de "ar­tistas por­tu­gueses (con­ce­bidos com a in­te­gração de con­vi­dados), es­tran­geiros ra­di­cados em Por­tugal e ori­gi­ná­rios dos países afri­canos de língua por­tu­guesa."



"Não é pos­sível à Festa do Avante! e ao Par­tido que a pro­move man­terem-se in­di­fe­rentes ao mo­mento de di­fi­cul­dade que os ar­tistas, téc­nicos, pro­gra­ma­dores, agentes e todos os que con­tri­buem para que um es­petá­culo se re­a­lize, estão a passar", escreve-se ainda.

No verão passado, a Festa do Avante foi um dos poucos eventos com programação musical a realizar-se em Portugal, em contexto pandémico. Lena d'Água, Mão Morta e Capicua foram alguns dos artistas que atuaram.