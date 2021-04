Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell, afirmou sentir "um bocadinho de vaidade" pela forma como o heavy metal é visto hoje, por comparação com o que acontecia quando era mais jovem.

"A única coisa [em] que eu tenho um bocadinho de vaidade hoje em dia é que um adolescente pode chegar ao pé do pai e da mãe e dizer eu quero ter uma banda de heavy metal e não lhe vai acontecer o que me aconteceu a mim", disse Fernando Ribeiro à Must, revista de 'lifestyle' do Jornal de Negócios, explicando que a maior aceitação deste género musical acontece "porque já há um pé na porta, há uma banda de heavy metal em Portugal que consegue viver disso e tocar nos grandes palcos", não só nacionais como internacionais.

Este ano, os Moonspell lançaram "Hermitage", que entrou diretamente para o primeiro lugar do top de álbuns mais vendidos em Portugal.