Sexta-feira é dia de lançamentos discográficos e hoje, 16 de abril, é uma sexta-feira especialmente recheada de novidades musicais.

"E Ainda...", derradeiro álbum de Carlos do Carmo, em que o fadista canta Sophia de Mello Breyner, Hélia Correia, Júlio Pomar ou Jorge Palma, chega finalmente às lojas.

O álbum esteve anunciado para novembro e foi apresentado pelo próprio fadista no seu espetáculo de despedida dos palcos, realizado a 9 de novembro de 2019, no Coliseu de Lisboa, através da interpretação de canções como 'Mariquinhas.Com, um poema de Vasco Graça Moura, com música de Paulo de Carvalho, que glosa um dos fados mais conhecidos, 'A Casa da Mariquinha', lembra a agência Lusa.

Vasco Graça Moura, Herberto Helder, José Saramago e Mia Couto são outros autores que se cruzam no disco.

Em comunicado de imprensa, escreve-se que o álbum nasceu "da intuição e da certeza de que Carlos do Carmo tinha ainda fados por cantar". "Fados que, nalguns casos, nem suspeitavam que pudessem ser fados". Carlos do Carmo faleceu no passado dia 1 de janeiro, aos 81 anos.

Este é o fado escrito por Jorge Palma para Carlos do Carmo:

Também dentro de portas, é hoje lançado "Murais", o primeiro disco a solo de Hélio Morais, baterista e fundador de bandas como Linda Martini e PAUS. Neste trabalho, o músico de Lisboa explora uma sonoridade diferente daquelas que lhe associamos e canta palavras escritas por si. O processo que resultou na criação de "Murais" foi descrito por Hélio Morais à BLITZ, no episódio desta semana do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ. Xana, vocalista dos Rádio Macau, é a convidada da canção 'Até de Manhã'.

Também Minta and the Brook Trout, a banda liderada por Francisca Cortesão, edita hoje um álbum. "Demolition Derby" é o quarto longa-duração do quarteto que continua a produzir canções lentas e buriladas, dentro de uma estética indie/folk. Desta vez, usaram menos guitarras acústicas e mais teclados, avança a própria cantora-compositora.

A nível internacional, os veteranos Offspring regressam aos álbuns com "Let the Bad Times Roll", o seu primeiro longa-duração desde 2012, ao passo que os bem mais jovens Greta Van Fleet tiram teimas com "The Battle at Garden's State", o segundo disco, após a badalada estreia de 2018. Também disponível está, a partir de hoje, "McCartney III Imagined", um disco de remisturas e versões das canções que Paul McCartney lançou em 2020, agora "reimaginadas" por Damon Albarn, Beck, Phoebe Bridgers, Josh Homme, Khruangbin ou St. Vincent