Sacha Baron Cohen voltou a vestir a pele de "Borat", para um novo trailer de uma versão longa de "Borat Subsequent Moviefilm".

Intitulada "Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor of Stable Containing Editing Machine", esta versão conterá cenas que não foram incluídas no original, gravadas após as últimas eleições presidenciais norte-americanas, em novembro de 2020.

"Borat" não se coíbe, aliás, de falar numa "eleição roubada", com "milhares de votos válidos que, tragicamente, foram contados". Veja o trailer: