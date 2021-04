Os Radiohead partilharam o registo audiovisual de uma performance a solo de Thom Yorke, de 2005.

Essa atuação fez parte da série "From the Basement", criada pelo produtor dos Radiohead, Nigel Godrich.

Sentado ao piano, Yorke interpreta um tema que faria parte de "In Rainbows", disco que os Radiohead editariam em 2007, :'Videotape'. Lados B como 'Last Flowers' e 'Down Is the New Up' também se encontram no alinhamento, bem como 'Analyse', do seu primeiro disco a solo, "The Eraser".

Veja aqui:

Setlist

Videotape

Down Is The New Up

Last Flowers

Analyse