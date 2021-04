O DJ holandês Don Diablo vendeu o primeiro concerto de sempre em NFT (non-fungible token), pelo preço de 1,2 milhões de dólares (1 milhão de euros).

O concerto de uma hora tem como título "Destination Hexagonia", e foi criado exclusivamente para um leilão de NFTs. O pagamento foi feito em 600 unidades da criptomoeda Ethereum.

Filmado durante um ano, este projeto tem a colaboração do videógrafo Paul Snijder, e conta com personagens em 3D e efeitos visuais vários. A inspiração para o espetáculo visual partiu de filmes como "A Guerra das Estrelas" e "2001, Odisseia no Espaço".

O concerto será entregue ao comprador numa pen USB. "Sentimos que esta peça, em particular, não tem preço, porque trabalhámos nela durante um ano. É fruto de muito amor e muito esforço", afirmou o DJ.

Recorde-se que Don Diablo atuou em Portugal em 2018 e 2019, no MEO Sudoeste e no RFM Somnii, respetivamente.