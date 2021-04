O North Music Festival anunciou o adiamento da edição desta primavera para o outono deste ano. O festival da Alfândega do Porto, está assim marcado para os dias 30 de setembro, 1 e 2 outubro, a primeira vez que programa 3 dias. Em comunicado, a Vibes & Beats, promotora do evento, confirma os cabeças de cartaz internacionais já anunciados no ano passado: Deftones, Waterboys e The Script. Promete ainda preencher em breve o restante alinhamento do cartaz, nomeadamente o dia extra.

Os bilhetes estão à venda: 50 euros, o bilhete diário, com o passe geral a custar 90 euros por tempo limitado. Bilhetes já adquiridos têm revalidação automática. Os detentores dos passes gerais (de dois dias, no ano passado) "terão um upgrade automático, passando a ter acesso aos três dias da nova edição, sem qualquer custo adicional", pode ler-se em comunicado.

O festival confia que a situação pandémica permitirá a realização responsável do festival. A promotora “está confiante na previsão do Governo, Comissão Europeia e autoridades de saúde que apontam para uma imunidade de grupo da população portuguesa ainda antes do final do verão, tendo em conta o crescente processo de vacinação em conjugação com as deliberações da DGS”.