O rapper Lil Nas X explicou o que significa "sair do armário" a duas crianças e a reação, captada em vídeo, é hilariante. No canal de YouTube All Def Music, o músico norte-americano respondeu às perguntas de Dilan e Zaria, da série Arts & Raps, e não se faz rogado quando o rapaz lhe pergunta "o que significa sair do armário?".

"Significa chegares e dizeres 'olá a todos, eu sou isto e vocês nem sequer sabiam, mas agora já sabem'", começou por dizer Nas X, que assumiu publicamente a sua homossexualidade em junho de 2019.

Quando Dilan diz "eu tenho uma história de armário", o rapper não consegue controlar o riso. “Eu e o meu primo mais velho estamos sempre a empurrar o meu irmão para dentro do armário”, diz o rapaz, "fechamos a porta, desligamos e ligamos as luzes vezes sem conta e dizemos 666 ou Bloody Mary e ele jura que viu alguma coisa".

"É exatamente o que aconteceu comigo... Era exatamente isso que eu queria dizer quando expliquei o que é sair do armário", responde Nas X, entre risos. Veja o vídeo.