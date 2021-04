Isaura deu voz à sua frustração com o "algoritmo do Instagram" numa publicação sobre o novo projeto ANXT (anxiety), pelo facto de o post anterior não ter sido tão distribuído quanto as partilhas que fez sobre a sua luta contra o cancro.

"Ou sou um bocado ingénua ou quero acreditar que o engagement do post anterior é o algoritmo do Instagram a mascarar o meu post", começou por dizer, "acho que eu partilhar um projeto que desenvolvo com tanto carinho não é menos interessante do que updates sobre tratamentos, perda de cabelo ou diagnósticos infelizes. Resolvi tentar outra vez. Se não resultar estamos cá amanhã também".

Nesta segunda publicação, a artista explica, sobre ANXT: "há vários anos que venho imaginando uma casa de criação artística que potencie projetos e artistas que têm algo a dizer. Levei algum tempo a perceber de que forma poderia contribuir positivamente para a cena artística portuguesa mas sabia que queria usar a experiência que fui adquirindo em comunicação e marketing num projeto em que o denominador comum é a expressão artística, o respeito e a inclusão".

Sobre o nome do projeto, Isaura acrescenta: "já perdi a conta às minhas batalhas contra a ansiedade mas todos os dias sou mais convicta acerca de ser possível trabalhar arduamente, com brio e afinco, sem negligenciar o bem-estar físico, mental e emocional. O nome ANXT vem desta aprendizagem como lembrete para o futuro".

A artista promete nova música para breve, mas diz que, "até lá há coisas de malta igualmente (e mais) talentosa!". O projeto arranca com música mas diz-se aberto a "qualquer forma de expressão artística". Um dos primeiros nomes a editar com o selo da ANTX são os Basilda, anteriormente conhecidos como Meera, que editam um novo single ainda este mês.