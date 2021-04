Os Black Mamba, que representarão Portugal no Festival da Eurovisão, dão esta noite um concerto especial, que será transmitido no Instagram daquele certame.

Além de 'Love is on My Side', a canção que venceu a edição deste ano do Festival da Canção, a banda de Tatanka promete tocar outros temas da sua autoria e ainda uma versão de um êxito "que fará com que todos se levantem e dancem", pode ler-se no site oficial do Festival Eurovisão.

O "Black Mamba Home Concert", como está a ser apresentado, pode ser visto a partir das 20h30, hora de Lisboa, neste link.

Os Black Mamba representam Portugal na segunda semifinal do Festival da Canção, em Roterdão, a 20 de maio.