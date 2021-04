Elton John insurgiu-se contra os chamados trolls da internet, afirmando que estes precisam de ser "responsabilizados" pelos seus "comentários de ódio".

No seu programa na rádio Apple Music, o músico britânico começou por dizer que "ao longo destes dois, três anos, temos vivido tempos de divisão por todo o mundo, especialmente na América".

"Durante o confinamento, vimos as redes sociais a serem utilizadas para insultos racistas e homofóbicos. As pessoas são muito cruéis umas com as outras, porque se escondem detrás das mensagens".

"Se tivessem de assinar com os nomes deles, não fariam a mesma coisa", continuou. "É horrível que as pessoas possam escrever comentários anónimos sobre pessoas homossexuais, de outra cor política, de outra religião ou simplesmente racistas".

"É preciso responsabilizar os trolls da internet pelo clima de ódio que estão a espalhar. Está a dividir o mundo e é realmente cruel".