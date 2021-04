Demi Lovato revelou que atualmente vive com uma amiga, defendendo que se olhe para este tipo de situação com normalidade.

Em entrevista à atriz Drew Barrymore, contou: "Estou a viver com uma das minhas melhores amigas. Estive noiva de um rapaz e quase [casei com ele]. Mas depois pensei: 'Isto não é vida para mim.' Quero divertir-me e viver com os meus amigos. Vamos encarar isso com normalidade."

Demi Lovato, que acaba de lançar um novo álbum, contou a Drew Barrymore alguns episódios da sua nova vida doméstica: "Um dia cheguei a casa, depois de fazer entrevistas e sessões fotográficas, e a minha amiga diz-me: 'Então, estiveste todo o dia a fazer cenas de estrela rock. Não queres fazer coisas normais?' Então pusemo-nos a ver 'Anatomia de Grey' e 'The Walking Dead'."

Veja aqui a entrevista de Demi Lovato a Drew Barrymore.