Os Arcade Fire acabam de lançar um tema instrumental, de 45 minutos, intitulado "Memories of the Age of Anxiety".

O tema não se encontra disponível em plataformas como o Spotify ou o YouTube, podendo apenas ser ouvido na aplicação Headspace, de meditação.

No Instagram, os Arcade Fire referem-se ao tema como "vibrações para ajudá-lo a concentrar-se e a se sentir-se inspirado", e referem que "Memories of the Age of Anxiety" terá sido criado em colaboração com John Legend, um dos diretores da Headspace.