Foram anunciados mais 20 concertos ao cartaz do Santa Casa Portugal ao Vivo, que a partir deste mês voltará a levar música ao vivo ao Campo Pequeno, em Lisboa, e ao Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Linda Martini, Clã, Mundo Segundo e Sam the Kid, António Zambujo e Pedro Abrunhosa são alguns dos artistas agora anunciados.

Veja aqui a data e o local de cada concerto.

Campo Pequeno, Lisboa

Linda Martini, 21 de maio

Diogo Piçarra, 22 de maio

António Zambujo, 28 de maio

D.A.M.A., 29 de maio

Herman José, 4 de junho

Mundo Segundo e Sam the Kid, 9 de junho

Anselmo Ralph, 17 de junho

Pedro Abrunhosa, 18 de junho

Casal da Treta, 19 de junho

Carlão, 20 de junho



Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, Porto

António Zambujo, 21 de maio

D.A.M.A., 22 de maio

Os Azeitonas, 29 de maio

Mundo Segundo e Sam the Kid, 4 de junho

Herman José, 5 de junho

Clã, 9 de junho

Anselmo Ralph, 18 de junho

Pedro Abrunhosa, 19 de junho

Casal da Treta, 25 de junho

Santamaria, 26 de junho

Estes concertos juntam-se àqueles que já haviam ser anunciados:



Aurea: 22 de abril no Campo Pequeno, Lisboa

Camané & Mario Laginha: 23 de abril no Campo Pequeno, Lisboa

Rui Veloso: 23 de abril no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, Porto

Camané & Mário Laginha: 29 de abril no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, Porto

The Gift: 7 de maio no Campo Pequeno, Lisboa

Xutos e Pontapés: 14 de maio no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, Porto

David Carreira: 14 de maio no Campo Pequeno, Lisboa, 20h00, e 15 de maio no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, Porto

The Black Mamba: 8 de maio no Campo Pequeno, Lisboa, e dia 28 de maio no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota