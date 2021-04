O coletivo The Ukulele Orchestra of Great Britain fez, em palco, uma versão brincalhona de 'Smells Like Teen Spirit', com um dos músicos a apresentar o clássico dos Nirvana como "Smells like you're a teenager in love" ("cheira-me que és uma adolescente apaixonado").

Inicialmente incluída no álbum de 2007 "Precious Little", a versão está também presente no DVD "Anarchy in the Ukulele", com a atuação a juntar seis tocadores de ukulele e um baixista. No ativo desde 1985, o coletivo habituou os admiradores a versões de êxitos pop e rock.